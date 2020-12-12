Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Национальная безопасность Незалежной под угрозой

В Киеве считают, что их лидер Владимир Зеленский подвергается воздействию на сознание. По мнению секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова, президента страны атакуют из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и необходимости поскорее определиться со стратегией вакцинации.



Данилов убежден, что член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неспроста ездил в Россию. Высокопоставленный украинец подозревает, что эта поездка напрямую связана с нацбезопасностью Незалежной.

Сейчас все население Украины находится в тяжелом положении из-за обострения эпидемиологической обстановки. На этом фоне на Владимира Зеленского пытаются давить, считает секретарь СНБО.

При этом Данилов подчеркивает, что российская сторона пока не может предложить украинцам безопасную вакцину от коронавируса, передает РИА "Новости".

Впрочем, недавно стало известно, что российскую вакцину от COVID-19 готовы производить на Украине. Одна компания уже обладает технологическими возможностями.