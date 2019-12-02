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Зеленский пообещал ввести электронные водительские права в 2019 году

02 декабря 2019, 21:54  •  97 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал внедрить в стране электронные водительские удостоверения и техпаспорта до конца 2019 года в рамках проекта «Страна в смартфоне».
 
©president.gov.ua
 

«Мы работаем над нашим большим проектом диджитализации в стране. Электронное водительское удостоверение и техпаспорт уже скоро, прямо скоро-скоро будет у вас в iPhone», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Зеленского, разработанное украинской командой приложение уже направлено в Google Play и App Store.

«Уже в этом году украинцы начнут этим пользоваться. Но это только начало», — подчеркнул лидер Украины.

Ранее правительство Украины запустило проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников.

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