Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине

26 июня 2020, 20:00  •  95 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной сделал громкое заявление на Херсонщине
Президент Украины Владимир Зеленский обещал вернуть Крым и его население в состав страны. Об этом он заявил в аэропорту Херсона в пятницу, 26 июня, когда соборная отмечает День крымско-татарского флага.
Лидеру нации один из активистов вручил стяг этнической общины Украины. Пан Зеленский расчувствовался и наобещал с три короба.
"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", – цитирует президента украинский "Интерфакс".
Весьма нелицеприятный коммент от увиденного оставил автор аккаунта "Черговий ООС" в Телеграм-канале:
"Никогда еще до этого не видел выражение "Флаг тебе в руки, барабан на шею..." в реальной жизни!"
Между тем, пока пан Зеленский клялся вернуть Киеву российский Крым, власти Херсона разместили на дорожном билборде поздравление для горожан с годовщиной сотрудничества бандитской группировки ОУН (запрещена в РФ) с лидером Третьего рейха Гитлером.
На картине изображена фоторепродукция газеты Степана Бандеры "Самостийна Украина" от 10 июля 1941-го, где видна часть текста "Акта проголошення Української держави" от 30 июня того же года.
Вероятно, Владимира Александровича уберегли от возможности лицезреть эту "открытку", чтобы не беспокоить нервы внука Великой Отечественной войны.
Также отметим, что ранее в пятницу экс-президент Незалежной, депутат Верховной рады Петр Порошенко также объявил, что у Киева появился "уникальный шанс" вернуть Крым. Свой прогноз "шоколадный король" сделал на основе ситуации с ценами на нефть и констатации "глубокого кризиса" в России. По его мнению, теперь Москву можно заставить "уйти из Крыма", который она якобы не в состоянии финансировать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.