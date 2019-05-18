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Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде
18 мая 2019, 19:39 • 78 • Украина
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде из-за назначения его инаугурации на 20 мая.
РИА Новости
Об этом он заявил в видео, которое опубликовано на его странице в Facebook.
По словам Зеленского, он просил назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая, чтобы избежать транспортного коллапса в Киеве в связи с мероприятием, однако Верховная рада решила провести событие 20 мая, поэтому в городе в этот день возможны пробки.
«Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им», — сказал он.
Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Действующий лидер Украины Пётр Порошенко уже подписал указ о подготовке мероприятия.
13 мая глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что Зеленскому не важна дата церемонии инаугурации.
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