Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде из-за назначения его инаугурации на 20 мая.

Об этом он заявил в видео, которое опубликовано на его странице в Facebook.

По словам Зеленского, он просил назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая, чтобы избежать транспортного коллапса в Киеве в связи с мероприятием, однако Верховная рада решила провести событие 20 мая, поэтому в городе в этот день возможны пробки.

«Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им», — сказал он.

Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Действующий лидер Украины Пётр Порошенко уже подписал указ о подготовке мероприятия.

13 мая глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что Зеленскому не важна дата церемонии инаугурации.