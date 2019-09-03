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Зеленский пообещал сохранить депутатам Рады политический иммунитет
03 сентября 2019, 14:39 • 111 • Украина
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности касается только возможности привлечения их к уголовной ответственности, но не предусматривает снятия иммунитета за политические решения.
© president.gov.ua
Об этом сообщает РИА Новости.
«Хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — уточнил Зеленский в ходе выступления на заседании в украинском парламенте.
Ранее депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил о нарушениях при голосовании о внесении поправок в закон о депутатской неприкосновенности, что позволит впоследствии оспорить решение в Конституционном суде страны.
На предварительных слушаниях в Раде 363 народных депутата поддержали проект.
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