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Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине
10 сентября 2019, 15:39 • 84 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.
© РИА Новости
«Я никогда не буду закрывать никакие каналы», — цитирует ТАСС ответ Зеленского на вопрос о судьбе телеканала NEWSONE.
Украинский лидер также отметил, что у него нет полномочий для подобного шага.
5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд с целью лишить телеканал NEWSONE лицензии и добиться его закрытия.
21 августа украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.
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