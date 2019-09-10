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Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине

10 сентября 2019, 15:39  •  84 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.
 
© РИА Новости
 

«Я никогда не буду закрывать никакие каналы», — цитирует ТАСС ответ Зеленского на вопрос о судьбе телеканала NEWSONE.

Украинский лидер также отметил, что у него нет полномочий для подобного шага.

5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд с целью лишить телеканал NEWSONE лицензии и добиться его закрытия.

21 августа украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.

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