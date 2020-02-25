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Зеленский пообещал не закрывать шахты до трудоустройства горняков

25 февраля 2020, 20:24  •  32 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна украинская шахта не должна быть закрыта, пока работающие там шахтёры не будут трудоустроены на новые места.
 
РИА Новости
 

«Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы», — цитирует Зеленского сайт президента.

Он уточнил, что новая работа для шахтёров должна быть «безопасной» и с «достойной оплатой».

Также Зеленский подчеркнул, что люди являются главной ценностью при проведении реформы угольных регионов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский планирует объездить украинские шахтёрские города.

7 февраля украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

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