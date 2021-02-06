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Зеленский пообещал не дать «приватизировать» русский язык
06 февраля 2021, 21:35 • 221 • Украина
Украина никому не даст «приватизировать» русский язык. Об этом 5 февраля заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении в Twitter
Зеленский отметил, что на русском языке говорят очень многие украинцы, в том числе на передовой в Донбассе. Он подчеркнул, что специально делает обращение на русском языке, чтобы его поняли русскоговорящие граждане.
По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».
«И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжает защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», — заявил Зеленский.
При президенте Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.
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