Зеленский пообещал не дать «приватизировать» русский язык

Если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском. На языке многих защитников Украины. И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык. Слава Україні! pic.twitter.com/XFE33hmb4C — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2021

Украина никому не даст «приватизировать» русский язык. Об этом 5 февраля заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении в TwitterЗеленский отметил, что на русском языке говорят очень многие украинцы, в том числе на передовой в Донбассе. Он подчеркнул, что специально делает обращение на русском языке, чтобы его поняли русскоговорящие граждане.По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».«И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжает защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», — заявил Зеленский.При президенте Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.