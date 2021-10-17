Зеленский пообещал народу нормальные "по сравнению с европейскими" цены на газ

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что газа по "нормальной" стоимости украинцам хватит.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский своим заявлением попытался успокоить граждан, встревоженных возможным ростом цен на газ в этом сезоне. Незадолго до этого в "Нафтогазе" заявили, что с обеспечением газом населения проблем не будет, однако с бюджетными организациями вопрос стоит сложнее. Уже сейчас местные специалисты указывают на нехватку обогрева в объектах социальной инфраструктуры: пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а родителям в детские сады и школы - обогреватели, передаёт "РИА Новости".

Однако, заверил Зеленский, беспокоиться о предстоящем зимнем периоде незачем. Цены на газ "по сравнению с европейскими" будут нормальными. Он пояснил, что газа на Украине будет достаточно для потребителей, однако тут же продолжил разговор о стоимости голубого топлива.

"Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была бы для людей как минимум 50 гривен (1,9 доллара. - Ред.), а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 гривен", - заявил Зеленский.