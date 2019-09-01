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Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину

01 сентября 2019, 13:54  •  46 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
 
© president.gov.ua
 

«Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов», — приводит заявление Зеленского пресс-служба.

По его словам, основные проекты касаются реформ в правоохранительной и судебной системах Украины, а также улучшения инвестиционного климата для бизнеса.

Лидер Украины также рассказал о проекте «Страна в смартфоне» и отметил переход на электронную систему услуг и документооборота в Верховной раде и на таможне.

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну, но при этом не намерена «стоять с протянутой рукой» перед Вашингтоном.

В июне он также сообщил о начале переговоров об иностранных инвестициях в инфраструктуру Донбасса.

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