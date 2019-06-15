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Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
15 июня 2019, 17:09 • 2 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал украинский лидер.
Кроме того, на встрече с предпринимателями в Мариуполе Зеленский отметил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».
Ранее Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе. Он добавил, что для установления мира украинские власти осуществляют ряд шагов.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
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