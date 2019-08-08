Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических планах страны на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.

«Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину — я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растём», — заявил он во время выступления на бизнес-форуме в Турции.

Отмечается, что президент планирует увеличить мощности ВПК страны как минимум в три раза, а также довести количество работающих аэропортов до 15.

Зеленский также намерен провести на Украине земельную реформу.