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Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины

08 августа 2019, 14:39  •  115 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических планах страны на ближайшие пять лет.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.

«Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину — я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растём», — заявил он во время выступления на бизнес-форуме в Турции.

Отмечается, что президент планирует увеличить мощности ВПК страны как минимум в три раза, а также довести количество работающих аэропортов до 15. 

Зеленский также намерен провести на Украине земельную реформу.

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