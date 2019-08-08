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Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины
08 августа 2019, 14:39 • 115 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических планах страны на ближайшие пять лет.
©president.gov.ua
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.
«Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину — я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растём», — заявил он во время выступления на бизнес-форуме в Турции.
Отмечается, что президент планирует увеличить мощности ВПК страны как минимум в три раза, а также довести количество работающих аэропортов до 15.
Зеленский также намерен провести на Украине земельную реформу.
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