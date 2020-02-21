Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.

«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».

По его словам, он не был в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка.

«Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём», — заверил украинский лидер.

Зинченко разместила запись диалога с Зеленским на своей странице в Instagram. Рядом с ней во время разговора сидел её питомец по кличке Миша.

Ранее посольство Украины в Китае сообщило, что девушка отказалась уезжать из страны без своей собаки.

Киев эвакуировал из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией на Украине.