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Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
21 февраля 2020, 12:24 • 108 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
@nastyazinchenko_ Instagram
«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».
По его словам, он не был в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка.
«Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём», — заверил украинский лидер.
Зинченко разместила запись диалога с Зеленским на своей странице в Instagram. Рядом с ней во время разговора сидел её питомец по кличке Миша.
Ранее посольство Украины в Китае сообщило, что девушка отказалась уезжать из страны без своей собаки.
Киев эвакуировал из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией на Украине.
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