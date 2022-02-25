|
Зеленский понял, что Запад не будет помогать Украине. Новое заявление
25 февраля 2022, 09:40 • 783 • Политика
В своём новом обращении Владимир Зеленский просит о помощи. Он понял, что Запад не будет помогать Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к нации и миру, заявив, что стране приходится одной противостоять России. Словом, Зеленский понял, что НАТО и коллективный Запад, натравливая Украину на Россию, теперь не хотят оказывать поддержку.
В своём заявлении Владимир Зеленский так и говорит:
Отбросив всю патетику о "злой России" и "доброй Украине", приходится констатировать, что Владимир Зеленский даже самый сложный период в истории страны решил обратить в свою пользу. Он ищет новые выгоды.
Отдельно в обращении Зеленский говорит об армии, пограничниках и Нацгвардии с полицией и разведкой, которые "выполняют свои задачи по максимуму". Пограничники, напомним, оставили свои посты ещё вчера. Некоторые сдались, некоторые просто разошлись.
Подпишитесь на нас
783
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2022, 01:15
|
21 февраля 2022, 17:00
|
20 февраля 2022, 04:15
|
19 февраля 2022, 18:55
|
21 февраля 2022, 18:45
|
24 февраля 2022, 03:20
|
22 февраля 2022, 19:50