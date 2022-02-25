Зеленский понял, что Запад не будет помогать Украине. Новое заявление

В своём новом обращении Владимир Зеленский просит о помощи. Он понял, что Запад не будет помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к нации и миру, заявив, что стране приходится одной противостоять России. Словом, Зеленский понял, что НАТО и коллективный Запад, натравливая Украину на Россию, теперь не хотят оказывать поддержку.

В своём заявлении Владимир Зеленский так и говорит:

Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и видим на нашей земле, что этого недостаточно.

Отбросив всю патетику о "злой России" и "доброй Украине", приходится констатировать, что Владимир Зеленский даже самый сложный период в истории страны решил обратить в свою пользу. Он ищет новые выгоды.

Отдельно в обращении Зеленский говорит об армии, пограничниках и Нацгвардии с полицией и разведкой, которые "выполняют свои задачи по максимуму". Пограничники, напомним, оставили свои посты ещё вчера. Некоторые сдались, некоторые просто разошлись.