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Зеленский помог одесситам бороться с коронавирусом. Листовками
08 апреля 2020, 13:35 • 95 • В мире
Офис президента Украины Владимира Зеленского отправил в больницы Одесской области помощь для борьбы с коронавирусом. Но там листовки почему-то не оценили.
В Twitter "Голос Мордора" появилось сообщение о "помощи" Владимира Зеленского больницам Одесской области. В регион офис президента отправил 100 тысяч листовок, на каждой из которых содержалась информация о профилактике коронавируса. Автор поста добавил, что листовки на мове.
Скриншот: Twitter/@spacelordrock
В комментариях под постом люди не удержались от сарказма. Во-первых, в Одессе говорят преимущественно на русском языке, но с особым колоритом. Во-вторых, пользователи предложили использовать листовки в качестве дефицитной в период пандемии коронавируса туалетной бумаги. Были и другие мнения.
"Приложить листовку к больному месту - и сразу всё пройдёт", - предложила Анкита.
"Не удивлюсь, если в следующий раз подорожник с вертолёта раскидают", - написал Вячеслав.
"Видимо, на это ушло 1,5 миллиона долларов, выделенных ЕС на борьбу с коронавирусом", - предположил пользователь Сергей.
В комментариях многие написали, что медицинских масок в аптеках Украины нет до сих пор.
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