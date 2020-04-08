Зеленский помог одесситам бороться с коронавирусом. Листовками

В Twitter "Голос Мордора" появилось сообщение о "помощи" Владимира Зеленского больницам Одесской области. В регион офис президента отправил 100 тысяч листовок, на каждой из которых содержалась информация о профилактике коронавируса. Автор поста добавил, что листовки на мове.

Скриншот: Twitter/@spacelordrock

В комментариях под постом люди не удержались от сарказма. Во-первых, в Одессе говорят преимущественно на русском языке, но с особым колоритом. Во-вторых, пользователи предложили использовать листовки в качестве дефицитной в период пандемии коронавируса туалетной бумаги. Были и другие мнения.

"Приложить листовку к больному месту - и сразу всё пройдёт", - предложила Анкита.

"Не удивлюсь, если в следующий раз подорожник с вертолёта раскидают", - написал Вячеслав.

"Видимо, на это ушло 1,5 миллиона долларов, выделенных ЕС на борьбу с коронавирусом", - предположил пользователь Сергей.

В комментариях многие написали, что медицинских масок в аптеках Украины нет до сих пор.