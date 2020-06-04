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Зеленский пользуется телефоном на русском языке
04 июня 2020, 13:55 • 80 • Политика
Президент Незалежной похвастался спортивными достижениями без единого слова на мове
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Незалежной пользуется приложением на русском языке.
Так, Зеленский показал журналистам издания "Украинская правда", что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.
Кроме этого, отмечается, что лидер Украины ходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя зарядка президента заняла 48 минут.
Как признался сам Зеленский, бег помогает ему "проветрить мозги". Он также рассказал, что предпочитает на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.
О том, как украинский лидер поддерживает форму, стало известно не в первый раз. В 2019-м в Сети появилось его фото из тренажерного зала, однако президента Украины за тот снимок высмеяли.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине.
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