Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Зеленский пользуется телефоном на русском языке

04 июня 2020, 13:55  •  80 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Незалежной похвастался спортивными достижениями без единого слова на мове
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Незалежной пользуется приложением на русском языке.
Так, Зеленский показал журналистам издания "Украинская правда", что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.
Кроме этого, отмечается, что лидер Украины ходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя зарядка президента заняла 48 минут.
Как признался сам Зеленский, бег помогает ему "проветрить мозги". Он также рассказал, что предпочитает на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.
О том, как украинский лидер поддерживает форму, стало известно не в первый раз. В 2019-м в Сети появилось его фото из тренажерного зала, однако президента Украины за тот снимок высмеяли.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 09:55
МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия
04 июня 2020, 07:55
Откуда у США желание найти "русский след" в беспорядках: "Агент Кремля" Бутина рассказала правду
04 июня 2020, 04:55
Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.