Зеленский пользуется телефоном на русском языке

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Незалежной похвастался спортивными достижениями без единого слова на мове

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Незалежной пользуется приложением на русском языке.

Так, Зеленский показал журналистам издания "Украинская правда", что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.

Кроме этого, отмечается, что лидер Украины ходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя зарядка президента заняла 48 минут.

Как признался сам Зеленский, бег помогает ему "проветрить мозги". Он также рассказал, что предпочитает на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.

О том, как украинский лидер поддерживает форму, стало известно не в первый раз. В 2019-м в Сети появилось его фото из тренажерного зала, однако президента Украины за тот снимок высмеяли.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине.