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Зеленский получил три пощечины и удар ниже пояса от Запада - эксперт

13 октября 2021, 21:35  •  23 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
США и Западная Европа теряют интерес к Незалежной
Власти Незалежной вместе со своим президентом Владимиром Зеленским проигрывают по всем фронтам на международной арене. К такому выводу пришел военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми в интервью изданию "Аргументы и факты".
По его словам, киевский режим за последнее время получил от западных союзников и партнеров четыре пощечины и один удар ниже пояса. И все это в стабильной последовательности.
Первой такой пощечиной для Украины стал провал Владимира Александровича в США, куда он летал в начале сентября с официальным визитом и где встречался с американским лидером Джо Байденом. Второй пощечиной является тот факт, что те же Штаты и Западная Европа утратили всякий интерес к Незалежной.
Третья заключается в ухудшении экономической ситуации в стране и провале всех провокаций, направленных против реализации проекта "Северный поток – 2".
"И последняя пощечина, которую они получили, – соглашение Венгрии о поставках газа через "Южный поток" в обход Украины. Точнее, это даже не пощечина, а удар ниже пояса, очень болезненный", – считает Кедми.
Израильский эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин предупредил украинские власти, что попытка решить вооруженных конфликт в Донбассе силой поставит под угрозу существование самой Украины. По его мнению, в Киеве российского лидера услышали.
Также Кедми обратил внимание на обещания Вашингтона поддержать соборную оружием. В итоге страна получила списанные катера, которые давно нужно сдать на металлолом. Предприятия Незалежной поставляют двигатели для турецких беспилотников, однако объемы этих заказов настолько мизерны, что не в состоянии спасти "умершую украинскую военную промышленность", резюмировал специалист.
Ранее сегодня в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели" Путин еще раз повторил свое заявление о том, что "Газпром" не может увеличить объемы прокачки газа через ГТСУ в силу ветхости труб магистрали Уренгой-Помары-Ужгород, находящихся на территории Украины.

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