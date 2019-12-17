Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях

Президент Украины Владимир Зеленский навестил бывших коллег из студии "Квартал 95", которую он основал до политической карьеры. Юмористы не упустили случая посмеяться над украинским лидером.

В ходе выступления артисты исполнили песню, в которой напомнили Зеленскому о предвыборных обещаниях, которые он так и не выполнил. Речь идёт об отправке в тюрьму коррумпированных политиков и чиновников.

"Весна прошла давно, ещё не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?" - гласит один из куплетов песни.

Сам Зеленский также выходил на сцену. Играть на рояле "чреслами" он конечно не стал, зато показал свой билет на выступление. Фрагмент с песней, критикующей украинского лидера, опубликовала в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.