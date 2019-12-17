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Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
17 декабря 2019, 03:24 • 21 • Политика
Артисты "Квартала 95" посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывшие коллеги украинского лидера напомнили, что он не выполнил ни одного из предвыборных обещаний.
Президент Украины Владимир Зеленский навестил бывших коллег из студии "Квартал 95", которую он основал до политической карьеры. Юмористы не упустили случая посмеяться над украинским лидером.
В ходе выступления артисты исполнили песню, в которой напомнили Зеленскому о предвыборных обещаниях, которые он так и не выполнил. Речь идёт об отправке в тюрьму коррумпированных политиков и чиновников.
Сам Зеленский также выходил на сцену. Играть на рояле "чреслами" он конечно не стал, зато показал свой билет на выступление. Фрагмент с песней, критикующей украинского лидера, опубликовала в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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