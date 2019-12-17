Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Децентрализация Украины – или дезинтеграция?
"Импичмент Трампа это ХОРОШИЙ СПЕКТАКЛЬ!": вся подноготная АМЕРИКАНСКО...
Следы пуль и снарядов, имена бойцов на закопчённых стенах: Журналисты побывали в...
До 2022 года включительно: Путин подписал закон о заморозке накопительной части ...
Главная / Политика

Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях

17 декабря 2019, 03:24  •  21 • Политика
Артисты "Квартала 95" посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывшие коллеги украинского лидера напомнили, что он не выполнил ни одного из предвыборных обещаний.
Президент Украины Владимир Зеленский навестил бывших коллег из студии "Квартал 95", которую он основал до политической карьеры. Юмористы не упустили случая посмеяться над украинским лидером.
В ходе выступления артисты исполнили песню, в которой напомнили Зеленскому о предвыборных обещаниях, которые он так и не выполнил. Речь идёт об отправке в тюрьму коррумпированных политиков и чиновников.
"Весна прошла давно, ещё не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?" - гласит один из куплетов песни.
Сам Зеленский также выходил на сцену. Играть на рояле "чреслами" он конечно не стал, зато показал свой билет на выступление. Фрагмент с песней, критикующей украинского лидера, опубликовала в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
16 декабря 2019, 17:39
Хоть сутки ВСУ продержатся? В Киеве грезят очередным "постоянным" перемирием в Донбассе
16 декабря 2019, 20:54
Власти Украины заявили о планах ввести двойное гражданство
16 декабря 2019, 20:54
Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов
17 декабря 2019, 03:24
"Это был его выбор": Политолог объяснил перепалку между Эстонией и Финляндией
17 декабря 2019, 00:09
Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"
16 декабря 2019, 20:54
"Нулевой эффект": Эрдоган не сможет поставить США на место "геноцидом индейцев" - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2019, 00:09
Свидомые латыши готовы изгнать российских креаклов? (Руслан Осташко)
17 декабря 2019, 00:09
Следы пуль и снарядов, имена бойцов на закопчённых стенах: Журналисты побывали в Бенг...
17 декабря 2019, 00:09
Выбило стекла в трёх кабинетах: В болгарском посольстве в Черногории произошёл взрыв
17 декабря 2019, 00:09
Счёт идёт на тысячи! Асад разоблачил американских солдат в Сирии
17 декабря 2019, 00:09
"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 12:54
Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
12 декабря 2019, 17:24
Участник беспорядков на "майдане" рассказал на допросе, кто расстреливал силовиков
10 декабря 2019, 12:09
"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
11 декабря 2019, 23:54
Против них - "элементарная физика": Дело о крушении Боинга MH17 "рассыпалось" под натиском независимого эксперта
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.