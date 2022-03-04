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Зеленский покинул Украину. Укрытие в Польше

04 марта 2022, 16:55  •  266 • Политика
Владимир Зеленский уехал с Украины. Укрытие для него нашли в Польше.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. По словам Володина, информацию передали депутаты в Верховной раде.
Уточняется, что депутаты пытались попасть к Зеленскому во Львове, однако не смогли этого сделать.
Теперь он (Зеленский. - Ред.) в Польше, - сказал Володин.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский находится в некоем бункере в Киеве. Однако у "бункера" разглядели окошки. После стало ясно, что Киев Зеленский оставил и отправился во Львов. Теперь появились сведения о побеге. К слову, произошло это после провальной пресс-конференции, где Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии.

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