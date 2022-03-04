Зеленский покинул Украину. Укрытие в Польше

Владимир Зеленский уехал с Украины. Укрытие для него нашли в Польше.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. По словам Володина, информацию передали депутаты в Верховной раде.

Уточняется, что депутаты пытались попасть к Зеленскому во Львове, однако не смогли этого сделать.

Теперь он (Зеленский. - Ред.) в Польше, - сказал Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский находится в некоем бункере в Киеве. Однако у "бункера" разглядели окошки. После стало ясно, что Киев Зеленский оставил и отправился во Львов. Теперь появились сведения о побеге. К слову, произошло это после провальной пресс-конференции, где Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии.