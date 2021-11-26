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Зеленский покинет пост президента Украины раньше срока - юрист

26 ноября 2021, 10:30  •  200 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Против политика объединились даже бывшие враги
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому удалось настроить против себя общественность настолько сильно, что за отставку главы государства совместно выступают даже те стороны, которые раньше враждовали между собой. Об этом заявила адвокат Татьяна Монтян.
Общественный деятель спрогнозировала судьбу нынешнего главы Незалежной. По мнению юриста, политик не сможет досидеть до конца президентского срока. Иными словами, Зеленскому придется оставить высокий прост досрочно, а не через два года. Эксперт считает, что у него просто нет шансов на другой исход.
Также Монтян заявила о несогласии с позицией, согласно которой единственным организаторов протесов против действующего президента Украины является его предшественник Петр Порошенко. Адвокат уверена, что Зеленский не устраивает разные слои общества.
Кстати, сама общественный деятель, вероятно, тоже негативно относится к главе государства, потому что во время интервью изданию "Украина.ру" называла его исключительно Зелибобиком. Она подчеркнула, что "снос" действующего президента выступает Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и экс-глава МВД Арсен Аваков.
Кроме того, эксперт обратила внимание, что западные издания активно публикуют расследования против Зеленского, что может означать их недовольство главой Незалежной.
К слову, ранее журналист Дмитрий Гордон объявил о смерти Владимира Зеленского как политика.

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