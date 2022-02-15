Зеленский похвастался "скандалом" со странами, которые распространяют слухи о вторжении на Украину

Владимир Зеленский отчитался перед фракцией "Слуга народа" в Верховной раде о том, что Украине пришлось "поскандалить" со странами, которые нагнетают истерию с "вторжением" России.

Зеленский рассказал представителям собственной политической партии о том, что историю с войной России и Украины нагнетают три "дружественные страны". Об этом пишет издание "Страна.ua".

С этими странами Киеву пришлось "поскандалить", но в итоге понимание между партнёрами было найдено, утверждает Зеленский. Тему "скандала" украинский лидер развивать, однако, не стал: с какими именно государствами вышло недопонимание, он не сказал. При этом он заметил, что Украиной в данной ситуации "играют".

Ранее "Царьград" сообщал, что просьбы Зеленского о визите Байдена на Украину пока остаются без ответа.