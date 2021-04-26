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Зеленский похвастался перед иностранцами одержанной победой над Россией

26 апреля 2021, 15:35  •  229 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Сильная армия Незалежной успешно противостояла потенциальной агрессии
Объявленное Россией решение об отводе войск от границ с Украиной является "маленькой победой" Киева и его союзников. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью англоязычному изданию Financial Times.
Украинский президент приветствовал "частичный отвод войск" РФ, признал деэскалацию ситуации, но все равно оценил ее как "опасную". По его словам, угроза над Украиной нависает постоянно, поскольку российская армия – "очень мощная сила". Но и армия Киева сегодня не лыком шита.
"Мы готовы к некоторым неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши военные очень сильны, и мы готовы сдержать любую агрессию",
– заявил Зеленский.
Ранее Киев переполошил весь мир сообщениями о том, что Москва стягивает войска к украинской границе, и сам собрал военнослужащих поближе к Крыму. В РФ подчеркивали, что передислокация идет в рамках запланированных военных учений. На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал распоряжение возвращать на постоянные базы подразделения, которые закончили маневры. Это сообщение приветствовали в НАТО.
На этом фоне французское издание опубликовало статью о том, что на деэскалацию вокруг Украины повлиял телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. При этом аналитики увидели опасный сигнал для Зеленского в послании президента РФ Федеральному собранию.

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