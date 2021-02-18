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Зеленский похвалил обманувших его украинских делегатов ПАСЕ

18 февраля 2021, 12:30  •  253 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Провал на европейской площадке президенту представили как успех
Владимир Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Незалежной.
Накануне глава государства встречался с представителями вернувшейся из Европы украинской делегации. Их руководитель Мария Мезенцева отрапортовала, что поездка была "очень результативной".
"Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ",
– передает администрация Зеленского. Президент делегатов похвалил и поставил новую задачу – "объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа".
Между тем, инициатива Украины о сокращении полномочий России, на самом деле, была отвергнута. На голосовании, которое состоялось 28 января, предложение Киева поддержали 36 членов ассамблеи, против высказались 107 человек, еще 24 воздержались. Проще говоря, подчиненные преподнесли президенту провал украинской инициативы в ПАСЕ как успех, пишет "Свободная пресса".
Как отмечает издание "Гордон", поддержка Украины в ПАСЕ "упала даже по сравнению с прошлым годом". При этом репутации Незалежной в Европе вредило поведение украинских делегатов. В частности, депутат Алексей Гончаренко устроил очередной скандал, позволяя себе хамские высказывания в ходе заседания.

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