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Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 02:10 • 106 • Украина
Забавно, что это произошло как раз после официального заявления Украины о том, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужно собрать заседание «нормандской четверки», а также слов Нуланд о важности выполнения Минских соглашений. Просто какой-то парадокс.
Но есть объяснение поступку украинских военных. С помощью этой провокации киевские власти хотят заблокировать двусторонние переговоры и перенести их в плоскость «нормандского формата», потому что им гораздо удобнее вести диалог при Франции и Германии. Более того, советники подсказывают Зеленскому, что фотография с Путиным во время таких переговоров сильно подняла бы его рейтинг в глазах общественности. Так что, если сократить суть дела до нескольких слов, то похищение устроили ради фотки Зеленского с Путиным.
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