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Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным

15 октября 2021, 02:10  •  106 • Украина
Украинские отморозки похитили наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Приказ мог отдать лично президент Зеленский.

Забавно, что это произошло как раз после официального заявления Украины о том, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужно собрать заседание «нормандской четверки», а также слов Нуланд о важности выполнения Минских соглашений. Просто какой-то парадокс.

Инцидент побудил главу ЛНР приостановить участие республики в переговорах, что, конечно, затормозит процесс урегулирования конфликта. Хотя его понять можно - это некий протест на бесчинства и вседозволенность людей Зеленского. Ведь они похитили безоружного человека. Так что произошедшее - это прямое нарушение соглашения о разведении сил и средств на линии соприкосновения сторон. Это, конечно, дополнительно усугубляет дело.

Но есть объяснение поступку украинских военных. С помощью этой провокации киевские власти хотят заблокировать двусторонние переговоры и перенести их в плоскость «нормандского формата», потому что им гораздо удобнее вести диалог при Франции и Германии. Более того, советники подсказывают Зеленскому, что фотография с Путиным во время таких переговоров сильно подняла бы его рейтинг в глазах общественности. Так что, если сократить суть дела до нескольких слов, то похищение устроили ради фотки Зеленского с Путиным.

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