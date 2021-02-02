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Зеленский показательно расписался в унизительной несамостоятельности Украины

02 февраля 2021, 20:25  •  177 • Украина

Введённые Владимиром Зеленским санкции против ряда китайских компаний и предпринимателей не имеют никакого смысла, кроме демонстрации внешнеполитической зависимости Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк.

«Санкции против китайских компаний ничего не говорят об Украине, кроме того, что это несамостоятельное государство, и у него нет самостоятельной политики и стратегии. Оно не понимает, какое предприятие продавать, а какое нет, что у неё является стратегическим предприятием, а что просто предприятием…

Более важно, что в отношении этого есть позиция Америки. Думать, что китайские компании испугались наших санкций – это смешно», – сказал Дацюк.

Он уверен, что и Украине эти санкции никакой выгоды не принесут.

«С точки зрения инвестиций – это никак на них не повлияет, поскольку до этого инвестиции на Украину происходили независимо от политики, считались рисковыми. То есть инвестиции будут продолжаться в том же мизерном размере, как они существовали до этого», – добавил философ.

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