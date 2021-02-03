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Зеленский показал свою беспомощность решением закрыть три телеканала - Киселев

03 февраля 2021, 23:00  •  166 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Украина по ограничению свободы слова опередила даже Китай и США, а последнее решение президента страны Владимира Зеленского, запретившего вещание трех оппозиционных местных телеканалов, свидетельствует о его неспособности управлять государством. С такой позицией выступил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя отключение от эфира украинских медиа "112", NewsOne и ZіK.
По его мнению, лидер Незалежной расписался в собственной беспомощности и отсутствии у него выразительных идей.
"Зеленский оказался пустышкой, не способной ни к организации чего-либо, ни к управлению государством. И пустышкой в смысле идеологии. Он не идеолог и не управленец. Он даже не актер, а актеришко. Он никто", – сказал изданию НСН журналист.
Киселев прогнозирует, что подобными шагами Владимир Александрович добьется того, что его рейтинг будет и дальше падать вниз.
"Решение о санкциях – это просто конвульсии Зеленского", – констатировал гендиректор.
Он назвал циничным и немыслимым поддержку американской стороны закрытие в соборной оппозиционных телеканалов, которые популярны среди украинцев.
Напомним, накануне в ночи пан Зеленский прямо-таки боевым порядком пошел в атаку на Newsone, "112" и ZiK, а также Тараса Козака – депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является ярый критик постмайданной власти Виктор Медведчук. Глава государства лишил медиа права вещания сроком на пять лет, санкции наложены и на самого парламентария. В ОПЗЖ намерены это решение оспорить через суд.
Пан Зеленский сегодня заявил, что введение рестрикций в отношении отечественных телеканалов и одного гражданина страны было "коллегиальным и юридически мотивированным". Он поблагодарил за это СНБО и население Украины, поскольку "откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества".

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