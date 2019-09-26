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Зеленский показал с трибуны ООН не ту пулю, которой был убит экс-оперный певец

26 сентября 2019, 00:39  •  98 • В России

Президенты на Украине меняются, а традиции врать остаются. И нынешнее выступление Владимира Зеленского с трибуны ООН – лучшее тому подтверждение. Его предшественник на этом посту Петр Порошенко любил тоже демонстрировать что-нибудь эдакое. То кусок железки, якобы от автобуса, пассажиры которого подорвались на мине в подконтрольной Киеву Волновахе, выдавая пострадавших за жертв якобы применения РСЗО. То в ту же ООН приносил паспорта граждан РФ, якобы забранные у пленных российских военных, ничуть не смущаясь того факта, что у российских военных совсем иные виды удостоверений личности. И Зеленский пошел по его неверному пути.

Порошенко привез на форум в Давосе фрагмент автобуса из ВолновахиФото: REUTERS

С трибуны ООН во время выступления он мелодраматично говорил о ценности человеческой жизни в той войне, которую якобы Россия ведет на Донбассе. И в качестве доказательства показал как бы ту самую пулю, которой был убит знаменитый украинский оперный певец, исполнявший сольные партии во Франции в знаменитом оперном театре. Вот только, как оказалось, выступил президент Зеленский в качестве того самого «господина соврамши». Бывший оперный солист Василий Спивак был убит из СВД ополченцем с позывным Морячок. Кстати говоря, сам морячок и рассказал об этом журналистам в 2016-м, похлопывая по своей СВД. У снайперской винтовки Драгунова (СВД) калибр 7,62 мм. Унифицированный для Советской армии, в которой этот калибр был традиционным для стрелкового оружия. А Зеленский показывал с трибуны пулю калибра 12,7 мм. То есть от крупнокалиберного пулемета, обычно, станкового.

Вряд ли Зеленский, сам в армии не служивший, мог разобраться в том, какая разница между пулями этих калибров. К тому же, судя по внешнему виду, та пуля, которую показывал президент Украины была просто аккуратно вытащена из гильзы, и вряд ли ей был произведен выстрел. Зеленскому еще предстоит разобраться, кто же его так подставил от усердного рвения.

Но стоит обговорить здесь еще один очень важный момент. Василий Спивак, бывший сторонником запрещенного в РФ «Правого сектора» пошел на передовую воевать. Он там не арии исполнял в окопах, а входил в пулеметный расчет, стрелял по ополченцам ДНР, таким же гражданам Украины, каким и был сам. А потому не стоит говорить о гибели оперного певца. Был убит не интеллигент-певец, а доброволец, вставший в ряды карательных подразделений националистов. И тот же Морячок застрелил его, чтобы спасти своих товарищей, которые попали под обстрел пулеметного расчета Спивака. Он стрелял, в него стреляли. И не надо тут исполнять оперу «Аида». Или беззастенчиво лгать, как это сделал президент Украины с самой высокой трибуны на планете.

Так что не надо нам тут пули отливать, как гласит народная мудрость.

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