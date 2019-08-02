Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины. Об этом проинформировала его пресс-служба.

«Мы не держимся за власть», — заявил Зеленский.

По его словам, если общество или глава государства будут чувствовать, что тот или иной чиновник не может справиться с поставленными задачами, то «в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдёт в отставку».

Зеленский добавил, что пока не подписал это заявление.

Ранее СМИ сообщали об отставке Богдана.

В офисе Зеленского назвали такие сообщения чепухой. Там отметили, что журналисты «специально разгоняют» эту информацию.