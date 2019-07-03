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Зеленский подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ
03 июля 2019, 01:09 • 24 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ.
РИА Новости
«Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчёркиваю это», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с МВФ.
По его мнению, они начнутся после выборов в Верховную раду и формирования нового кабинета министров.
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