Зеленский подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ.

«Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчёркиваю это», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с МВФ.

По его мнению, они начнутся после выборов в Верховную раду и формирования нового кабинета министров.