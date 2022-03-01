Зеленский подтвердил: каждый крупный город Украины блокирован

Владимир Зеленский подтвердил, что каждый крупный город Украины блокирован. Заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Внешний вид привычный - неменяющаяся майка, щетина, тёмная комната - по всей видимости, это и есть тот самый бункер, о котором постоянно сообщают источники.

В первые же секунды обращения Владимир Зеленский заявил, что у него есть 2 минуты, чтобы рассказать о позиции. Поскольку, мол, "у нас постоянные обстрелы". Однако Зеленский всех обманул уже в этом. Речь продолжалась в несколько раз дольше. Итак, что сказал Зеленский Европарламенту:

Он рад, что Украина объединила всю Европу, однако цена была очень высока.

Каждая площадь на Украине с 1 марта называется площадь свободы.

Украина, по словам Зеленского, ведёт борьбу, чтобы быть равноправным членом Европы.

ЕС нужно взять Украину в свои ряды, потому что без Киева европейцы будут одиноки.

Чтобы доказать, что ЕС вместе с Украиной, нужно действовать решительнее.

Словом, Зеленский просится в ЕС и требует от европейцев доказательств, что они готовы спасать Киев. Только Евросоюз пока не горит желанием предоставлять такие доказательства.

И, кстати, Владимир Зеленский в ходе выступления в Европарламенте заявил, что каждый крупный город Украины блокирован.