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Зеленский подтвердил: каждый крупный город Украины блокирован

01 марта 2022, 16:45  •  105 • Политика
Владимир Зеленский подтвердил, что каждый крупный город Украины блокирован. Заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Внешний вид привычный - неменяющаяся майка, щетина, тёмная комната - по всей видимости, это и есть тот самый бункер, о котором постоянно сообщают источники.
В первые же секунды обращения Владимир Зеленский заявил, что у него есть 2 минуты, чтобы рассказать о позиции. Поскольку, мол, "у нас постоянные обстрелы". Однако Зеленский всех обманул уже в этом. Речь продолжалась в несколько раз дольше. Итак, что сказал Зеленский Европарламенту:
  • Он рад, что Украина объединила всю Европу, однако цена была очень высока.
  • Каждая площадь на Украине с 1 марта называется площадь свободы.
  • Украина, по словам Зеленского, ведёт борьбу, чтобы быть равноправным членом Европы.
  • ЕС нужно взять Украину в свои ряды, потому что без Киева европейцы будут одиноки.
  • Чтобы доказать, что ЕС вместе с Украиной, нужно действовать решительнее.
Словом, Зеленский просится в ЕС и требует от европейцев доказательств, что они готовы спасать Киев. Только Евросоюз пока не горит желанием предоставлять такие доказательства.
И, кстати, Владимир Зеленский в ходе выступления в Европарламенте заявил, что каждый крупный город Украины блокирован.

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