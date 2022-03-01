|
Зеленский подтвердил: каждый крупный город Украины блокирован
01 марта 2022, 16:45 • 105 • Политика
Владимир Зеленский подтвердил, что каждый крупный город Украины блокирован. Заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Внешний вид привычный - неменяющаяся майка, щетина, тёмная комната - по всей видимости, это и есть тот самый бункер, о котором постоянно сообщают источники.
В первые же секунды обращения Владимир Зеленский заявил, что у него есть 2 минуты, чтобы рассказать о позиции. Поскольку, мол, "у нас постоянные обстрелы". Однако Зеленский всех обманул уже в этом. Речь продолжалась в несколько раз дольше. Итак, что сказал Зеленский Европарламенту:
Словом, Зеленский просится в ЕС и требует от европейцев доказательств, что они готовы спасать Киев. Только Евросоюз пока не горит желанием предоставлять такие доказательства.
И, кстати, Владимир Зеленский в ходе выступления в Европарламенте заявил, что каждый крупный город Украины блокирован.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 05:05
|
28 февраля 2022, 02:40
|
25 февраля 2022, 00:20
|
25 февраля 2022, 08:30
|
24 февраля 2022, 20:50
|
26 февраля 2022, 01:25
|
23 февраля 2022, 02:50