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Зеленский подтвердил, что своим первым указом распустит Верховную раду

20 мая 2019, 15:24  •  57 • Украина

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его первым указом будет указ о роспуске Верховной рады.

Направляясь в понедельник после инаугурации из парламента в здание администрации президента на встречу с иностранными гостями, он перекинулся несколькими словами с сопровождавшими его журналистами. На вопрос, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Вместе с тем он не уточнил, когда именно следует ожидать этот указ. Ранее сегодня он пригласил глава парламентских фракций на консультации по этому вопросу. Встреча назначена на вторник, 21 мая.

Сегодня Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной рады.

Согласно конституции страны, внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в течение шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

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