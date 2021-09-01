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Зеленский подставил США заявлениями о русском газе - эксперт
01 сентября 2021, 23:10 • 68 • Политика
Зеленский назвал русский газ самым грязным в мире из-за выбросов метана при добыче. Эксперт по пунктам разоблачил слова украинского лидера. "Если Европа, в которую так стремится Украина, запрещает гидроразрыв (используемый в США), то где газ хуже?" - задаёт неудобный вопрос специалист.
Президент Украины назвал газ России "самым грязным в мире", потому что при его добыче и транспортировке якобы происходит выброс метана. Слова украинского лидера прокомментировал экономист и политолог Дмитрий Абзалов.
По его словам, заявления Зеленского как никогда далеки от правды. Прежде всего потому, что подобные характеристики в принципе не применимы к "голубому топливу". Газ не может быть "чистым или грязным". Что же касается способа добычи топлива, то самый вредный из них используют как раз-таки США.
- цитирует Nation News слова эксперта.
Для этого под землю закачиваются различные химикаты, что провоцирует разрыв пласта. Это крайне вредно для грунтовых вод, потому что приводит к их загрязнению. В Европе данный метод добычи топлива запрещён законом.
- задаёт неудобный вопрос экономист.
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