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Зеленский подставил? Адвокат рассказал, как танкисту Гаджиеву во второй раз пытаются сорвать обмен

07 сентября 2019, 00:09  •  43 • В мире
Адвокат Валентин Рыбин рассказал, что уже второй раз в отношении пленённого на Украине танкиста Руслана Гаджиева может быть сорван обмен с Россией. По его словам, для передачи в Россию приговорённого к 15 годам Гаджиева должен быть указ о помиловании от президента. Однако пока осуждённого не привезли в пункт сбора.
Киев не отдаёт России танкиста Руслана Гаджиева, который был пленён в бою под Дебальцево. Как рассказал адвокат Валентин Рыбин, это уже вторая попытка обмена для Гаджиева. Предыдущая попытка передачи украинского пленника была осуществлена в 2017 году.
На этот раз, чтобы обменять танкиста, необходим указ президента о помиловании. Сделано ли это со стороны президента Владимира Зеленского, неизвестно. Однако, как подчеркнул адвокат, до сих пор заключённого не привезли в пункт сбора, откуда будет производиться обмен.
Рыбин напомнил, что как минимум 12 граждан России из списка обмена были помилованы властями Украины.
Адвокат подтвердил, что в отношении находящихся на Украине 12 граждан России будут применены указы о помиловании, а остальные должны быть освобождены по причине "изменения меры пресечения или соглашения о признании вины". Ополченец батальона Народной милиции ЛНР Гаджиев ранее был в согласованном Украиной и Россией списке, но в пункт обмена его так и не доставили, заметил он.
«Обмен пленными под угрозой срыва» - адвокат Валентин Рыбин pic.twitter.com/nTgMEc6Z0i
— Юлия Витязева (@Vityzeva) September 6, 2019
Информацию о том, как и где будет происходить процесс обмена, Рыбин раскрыть отказался, пояснив, что "всё постоянно меняется".

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