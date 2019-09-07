Зеленский подставил? Адвокат рассказал, как танкисту Гаджиеву во второй раз пытаются сорвать обмен

Киев не отдаёт России танкиста Руслана Гаджиева, который был пленён в бою под Дебальцево. Как рассказал адвокат Валентин Рыбин, это уже вторая попытка обмена для Гаджиева. Предыдущая попытка передачи украинского пленника была осуществлена в 2017 году.

На этот раз, чтобы обменять танкиста, необходим указ президента о помиловании. Сделано ли это со стороны президента Владимира Зеленского, неизвестно. Однако, как подчеркнул адвокат, до сих пор заключённого не привезли в пункт сбора, откуда будет производиться обмен.

Рыбин напомнил, что как минимум 12 граждан России из списка обмена были помилованы властями Украины.

Адвокат подтвердил, что в отношении находящихся на Украине 12 граждан России будут применены указы о помиловании, а остальные должны быть освобождены по причине "изменения меры пресечения или соглашения о признании вины". Ополченец батальона Народной милиции ЛНР Гаджиев ранее был в согласованном Украиной и Россией списке, но в пункт обмена его так и не доставили, заметил он.

«Обмен пленными под угрозой срыва» - адвокат Валентин Рыбин pic.twitter.com/nTgMEc6Z0i — Юлия Витязева (@Vityzeva) September 6, 2019

Информацию о том, как и где будет происходить процесс обмена, Рыбин раскрыть отказался, пояснив, что "всё постоянно меняется".