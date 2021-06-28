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Зеленский подсмотрел у России новый налог

28 июня 2021, 22:45  •  134 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подсмотрел у России новый вид налога. Глава государства разрешил обложить сборами иностранные цифровые площадки.
Зеленский в понедельник подписал законопроект о введении НДС в размере 20 % для иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги на территории Украины. Таким образом, под новый налог попадают многие американские сервисы, вроде Google, Facebook и Viber.
Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, - сообщает пресс-служба офиса президента.
Автор законопроекта, депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, отметил, что из-за отсутствия подобного налога Украина ежегодно недополучает 106,5 млн долларов. Он также сослался на то, что так называемый налог на Google есть в других странах, в том числе в России.
Напомним, что в России налог на добавленную стоимость для цифровых платформ-нерезидентов был введён в 2017 году, а в Белоруссии - в 2018-м. Примечательно, что пресс-служба офиса президента Украины не стала упоминать Россию в списке стран, где существует налог на Google.

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