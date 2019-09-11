Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении.

Документ вносит изменения в статью 80 Конституции Украины. В ней не будет положения о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

3 сентября Рада приняла его в окончательном чтении.

Экс-депутат Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.