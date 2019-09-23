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Зеленский подписал закон об импичменте

23 сентября 2019, 12:24  •  90 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. Об этом свидетельствуют данные Верховной рады, опубликованные на сайте парламента.
 
© president.gov.ua
 

Как указано на портале, проект закона об особой процедуре отстранения главы государства «возвращён с подписью президента».

10 сентября Рада приняла законопроект о процедуре импичмента во втором чтении и в целом.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия парламента образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента.

Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

29 августа Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

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