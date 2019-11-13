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Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции»

13 ноября 2019, 22:54  •  48 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении коррупционного преступления, а также освобождение их от юридической ответственности.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции... а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции», — уточняется в пресс-релизе.

Документ принят с целью приведения украинского законодательства в соответствие с международными стандартами и «лучшими практиками».

«Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно — развитию экономики и росту благосостояния граждан», — подчеркнули в офисе Зеленского. 

Ранее Зеленский заявил о запросе украинского общества на справедливое наказание для топ-коррупционеров.

В середине октября Верховная рада приняла закон о вознаграждении сообщивших о коррупционном преступлении.

Предполагается, что данные лица могут получить компенсацию в размере 10% от суммы коррупционного преступления, но не более 3 тыс. МРОТ.

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