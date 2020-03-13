Зеленский подписал закон о временном размещении иностранных военных на Украине

Киев, 12 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий размещение на территории страны иностранных военных на время учений. Законопроект был инициирован для проведения совместных мероприятий с вооруженными силами США, Румынии, Молдавии и Великобритании.

Соответствующий вопрос обсуждался и был поддержан Верховной радой Украины 4 марта. Планируется, что на территории Украины в 2020 году пройдет ряд международных военных учений. В частности, речь идет о тактических мероприятиях с участием американцев Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020. Учения также состоятся при содействии солдат Украины и Румынии в рамках Riverine-2020. Кроме того, запланированы украино-молдавские учения «Юг – 2020» и украино-британские Warrior Watcher-2020.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением учений, составят 63 миллиона 824 тысячи гривен, то есть около 2,55 миллиона долларов. Финансирование планируется обеспечить за счет государственного бюджета, сообщает ТАСС.

Украинское законодательство не предусматривает размещение каких-либо военных баз иностранных государств. Поэтому нахождение войск из других стран допускается лишь специальным законом по представлению президента.

Напомним, ранее интернет-пользователи высмеяли видео, на котором показано контрольное практическое занятие 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Ролик был создан для показа «боевой мощи» страны, однако зрители этого не оценили. Кроме того, они выразили недоумение по поводу того, как Киев со столь сомнительной техникой планирует проводить учения с западными партнерами.