Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.

Об этом сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

Она заявила, что «закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством».

Ковалив добавила, что «Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

В конце октября Верховная рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от компании «Нафтогаз».

28 октября глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам консультаций России, ЕС и Украины по газу сообщил о готовности Москвы в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа.

По его словам, если Киев будет готов работать по европейскому законодательству, Россия также готова по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа.

В Еврокомиссии призывали Россию и Украину к скорейшему заключению соответствующего контракта.