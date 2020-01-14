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Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
14 января 2020, 03:54 • 46 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.
globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Отмечается, что созданием реестра займётся Министерство юстиции Украины, использовать его будут руководители прокуратур и органов досудебногo расследования, прокуроры, следователи, уполномоченные представители Нацполиции и Государственного бюро расследований (ГБР).
В октябре сообщалось, что Верховная рада по предложению Зеленского отменила закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра осуждённых за растление малолетних.
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