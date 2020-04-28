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Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

28 апреля 2020, 20:35  •  142 • В России

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично» - заявил сияющий Зеленский. Шестой президент Украины пытается сделать вид, что не видит и не слышит протестов большей части населения. Ну а зачем – дело сделано!

С 2021 до 2024 года разжиться 100 гектарами украинских черноземов смогут только физические лица. Но если у твоего лица нет гражданства или оно, не дай бог иностранное – геть на обочину земельного процесса! С 2024 года к главному украинскому богатству, что лежит под ногами, подпустят и лица юридические. Но только с заветным трезубцем в паспорте и – не более 10 тысяч гектаров в одним мозолистые юридические руки.

Вообще-то на Украине существовал 14-летний мораторий на куплю-продажу пахотных земель. Но Зеленский легким движением руки данный шлагбаум отодвинул.

Протестанты – и уличные, и заседающие в Раде, считают, что Зеленский продал душу (вместе с родной землей) мировому дьяволу. А конкретно - международному валютному фонду. По настоянию которого (иначе от МВФ кредитов на 10 млрд. долларов не видать, а экономика - в карантине и руинах) - рынок земли на Украине наконец-то будет введен.

Граждане судьи! Зеленский виноват, но он… не виноват! Вы будете смеяться, но свободный рынок земли есть в большинстве столь любимых вами развитых стран и Европы, и Америки. Да и в России. В каждом из этих государств есть свои системы сдержек и противовесов, ограничения – но землю, при большем желании и больших деньгах, можно и купить, и продать или взять в долгую аренду. Как любой другой товар на международном рынке.

То есть, шановные панове, ваш шестой президент пытается вести себя по-европейски, то есть цивилизованно – хотя и от миллиарда-другого от МВФ он, конечно не откажется.

Потому что если следовать бунтарской логике большинства украинцев, то можно вечно майданить, но рыночной экономики так и не построишь. Хуторская натура украинского населения все равно будет против. А у Зеленского положение - пан или пропал. Или идти на поводу хуторян и окончательно обрушить экономику, или загнать Украину коленкой в капиталистическое ярмо, но с шансом на дальнейшее существование хотя бы как аграрного придатка Европы.

Как поется в песне: сегодня подписал закон – а завтра на Мальдивах он… А, нет извините, это про пятого президента - Порошенко

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