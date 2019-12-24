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Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

24 декабря 2019, 17:09  •  31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
 
© president.gov.ua
 

Об этом информирует секретариат Верховной рады.

«Убеждён: мы сделали то, что не сделал бы никто: без всякой поддержки, меньше чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган», — прокомментировал подписание закона украинским лидером директор ведомства Роман Труба в своём Telegram.

Также он напомнил, что с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. 

«Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — добавил Труба.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезапуске ГБР.

Отмечалось, что инициатива, направленная на совершенствование деятельности организации, наделяет ГБР статусом государственного правоохранительного органа.

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