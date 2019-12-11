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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год
11 декабря 2019, 20:24 • 70 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.
© president.gov.ua
Об этом сообщает сайт Верховной рады страны.
По данным издания «Новое время», доходы госбюджета устанавливаются на уровне 1 093 669 млрд гривен, расходы — 1 180 099 млрд гривен.
Отмечается, что дефицит бюджета составит 2,09% ВВП, предельный размер госдолга — 45,3% прогнозируемого ВВП, рост экономики — 3,7%, средняя зарплата в стране — 12 497 гривен.
Ранее Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
В сентябре украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%.
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