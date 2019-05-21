Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

В опубликованном на сайте главы государства тексте документа отмечается, что это решение, в частности, принято в соответствии с пунктом 1 части 2-й статьи 90 конституции Украины, согласно которому Рада может быть распущена в связи с отсутствием в течение более чем 30 дней правящей коалиции.

В тексте документа также указана часть 2-я статьи 77 основного закона, согласно которой "внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной рады".

Указ вступит в силу в день опубликования в правительственном издании "Правительственный курьер" и/или в парламентском издании "Голос Украины".

После подписания указа Зеленский обратился к главе парламента Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады в среду "для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов".