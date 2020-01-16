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Зеленский подписал указ о призыве в армию достигших 18 лет лиц

16 января 2020, 17:39  •  41 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, которые достигли 18 лет.
 
© president.gov.ua
 

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в документе.

Отмечается, что призыв в 2020 году будет проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в 2015 году бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что призыв граждан в армию страны будет сохранён, а возраст призывников будет повышен с 18 до 20 лет.

Впоследствии Порошенко до 2019 года включительно каждый год подписывал указы о призыве на срочную военную службу лиц, которым ко дню отправки в военные части исполнилось 20 лет, но не достигших 27-летнего возраста.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк не исключил отмены обязательного призыва в армию в долгосрочной перспективе.

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