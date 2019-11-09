Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД РФ прокомментировал решение Международного суда ООН в споре с Украиной о юри...
Украина - просто проект, "мы работаем": Майк Помпео открыто заявил о ц...
Толковый анализ ПОЛИТИКИ ЗЕЛЕНСКОГО от Кургиняна! На Украину пришел НОВЫЙ ПОРОШЕ...
«В рюкзаке обнаружены женские руки и пистолет»: что известно об убийстве 24-летн...
Главная / Украина

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

09 ноября 2019, 21:09  •  23 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление страны.
 
© president.gov.ua
 

Согласно постановлению, меры направлены на продолжение структурных экономических реформ, ускорение социально-экономического развития страны, повышение уровня благосостояния населения, гармоничное развитие регионов, внедрение европейских стандартов жизни, а также укрепление Украины.

Ранее сообщалось, что подписанный Зеленским указ предусматривает переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.

В пятницу, 8 ноября, стало известно, что украинский лидер в ходе Международного экономического форума в Киеве назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 17:54
Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
09 ноября 2019, 06:24
Помпео назвал проектом США достижение стабильности на Украине
09 ноября 2019, 17:54
«Есть возможность договориться»: как проходит разведение сил в Петровском
09 ноября 2019, 16:09
Донецк приветствует решение Киева начать вывод сил в зоне разведения у Петровского
08 ноября 2019, 22:24
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
08 ноября 2019, 22:24
Эксперт прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за рас...
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике пос...
09 ноября 2019, 08:24
Наркоманы за штурвалом кораблей флота "исключительной" нации
09 ноября 2019, 01:54
Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател
09 ноября 2019, 08:24
"Мы это сделали": Чего стоил Зеленскому развод сил в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2019, 03:39
Россия нагибает США уже даже на Кубе! (Руслан Осташко)
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
04 ноября 2019, 00:39
Почему Одесса в своих бедах обвиняет Россию
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
03 ноября 2019, 23:09
Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане
07 ноября 2019, 15:39
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.