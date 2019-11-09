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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ
09 ноября 2019, 21:09 • 23 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление страны.
© president.gov.ua
Согласно постановлению, меры направлены на продолжение структурных экономических реформ, ускорение социально-экономического развития страны, повышение уровня благосостояния населения, гармоничное развитие регионов, внедрение европейских стандартов жизни, а также укрепление Украины.
Ранее сообщалось, что подписанный Зеленским указ предусматривает переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.
В пятницу, 8 ноября, стало известно, что украинский лидер в ходе Международного экономического форума в Киеве назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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