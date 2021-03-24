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Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
24 марта 2021, 15:35 • 219 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 марта 2021 года о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.
Указ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей, введенного в действие Указом Президента Украина от 6 марта 2018 № 58», - говорится в документе.
Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие указом главы государства, возлагается на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО было решено вернуть предприятие «Мотор Сич» «украинскому народу».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее и на базе решения СНБО в частности ввел ряд санкций против китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич». Ограничительные меры рассчитаны на три года. Санкции были введены 29 января и 20 февраля.
15 февраля стало известно, что инвесторы «Мотор Сич» из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева 3,6 млрд долларов компенсации.
20 марта Шевченковский районный суд города Киева арестовал имущество и акции компании «Мотор Сич». Предприятие передано в управление государству.
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