Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 марта 2021 года о возвращении предприятия «Мотор Сич» в государственную собственность.Указ опубликован на сайте главы государства.«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей, введенного в действие Указом Президента Украина от 6 марта 2018 № 58», - говорится в документе.Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие указом главы государства, возлагается на секретаря СНБО.Указ вступает в силу со дня его опубликования.Напомним, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО было решено вернуть предприятие «Мотор Сич» «украинскому народу».Президент Украины Владимир Зеленский ранее и на базе решения СНБО в частности ввел ряд санкций против китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич». Ограничительные меры рассчитаны на три года. Санкции были введены 29 января и 20 февраля.15 февраля стало известно, что инвесторы «Мотор Сич» из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева 3,6 млрд долларов компенсации.20 марта Шевченковский районный суд города Киева арестовал имущество и акции компании «Мотор Сич». Предприятие передано в управление государству.