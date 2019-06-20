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Зеленский подписал первый закон
20 июня 2019, 14:09 • 199 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, который касается отпуска усыновителей.
© администрация президента Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Зеленский уточнил: «Первый закон?» Президент получил утвердительный ответ.
Ранее представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что новый лидер Украины Владимир Зеленский добился положительных изменений в стране за первый месяц президентства.
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