Зеленский подобрал культурную аналогию для "Северного потока - 2": "Мы знаем конец"

Президент Украины Зеленский сравнил газопровод "Северный поток - 2" с плохим кино и подсчитал, какой ущерб он принесёт Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что строительство газопровода "Северный поток - 2" похоже на плохое кино.

Мы знаем конец этого фильма, но всё равно идём, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли,

- заявил политик и бывший актёр.

Зеленский отметил, что для него ситуация с газопроводом - "абсолютно понятная история", также ему ясно, "как они снимали, какая там драматургия, и к чему они ведут".

Украинский лидер подсчитал, что трубопровод из России в Германию нанесёт Киеву ущерб в размере "минимум двух миллиардов в год", передаёт "РИА Новости".

Зеленский также напомнил, что Украина недовольна позицией США и Германии по трубопроводу. Он намерен поднять перед президентом США принципиальный вопрос о "Северном потоке - 2".