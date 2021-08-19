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Зеленский подобрал культурную аналогию для "Северного потока - 2": "Мы знаем конец"
19 августа 2021, 19:40 • 166 • Политика
Президент Украины Зеленский сравнил газопровод "Северный поток - 2" с плохим кино и подсчитал, какой ущерб он принесёт Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что строительство газопровода "Северный поток - 2" похоже на плохое кино.
- заявил политик и бывший актёр.
Зеленский отметил, что для него ситуация с газопроводом - "абсолютно понятная история", также ему ясно, "как они снимали, какая там драматургия, и к чему они ведут".
Украинский лидер подсчитал, что трубопровод из России в Германию нанесёт Киеву ущерб в размере "минимум двух миллиардов в год", передаёт "РИА Новости".
Зеленский также напомнил, что Украина недовольна позицией США и Германии по трубопроводу. Он намерен поднять перед президентом США принципиальный вопрос о "Северном потоке - 2".
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