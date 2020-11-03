Зеленский подключил хакеров? Сайт взбунтовавшегося Конституционного суда Украины взломали

Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская. В настоящее время специалисты пытаются восстановить работу ресурса, пишет агентство "Украинские новости".

Напомним, что Конституционный суд Украины ранее признал неконституционным закон об уголовной ответственности за недостоверные данные в декларациях о доходах. Кроме того, он забрал часть полномочий у НАПК.

Таким образом, КС фактически лишил западные страны возможности контролировать украинскую элиту. Ведь пока существовала ответственность за недостоверные данные в декларациях, каждый был "на крючке". Каждого чиновника и депутата можно было привлечь к ответственности за реальные или мнимые преступления.

Зеленский сразу же заявил, что решение КС - это сговор олигархов против него лично. Президент уже пообещал протащить через Раду новые законопроекты, которые будут дублировать отменённые положения, а также распустить всех судей. В этом случае, по мнению юристов, действия главы государства можно будет расценить как превышение полномочий и попытку узурпации власти.