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Зеленский подключил хакеров? Сайт взбунтовавшегося Конституционного суда Украины взломали
03 ноября 2020, 04:15 • 99 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подключил хакеров? Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, который взбунтовался против внешнего управления Запада.
Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская. В настоящее время специалисты пытаются восстановить работу ресурса, пишет агентство "Украинские новости".
Напомним, что Конституционный суд Украины ранее признал неконституционным закон об уголовной ответственности за недостоверные данные в декларациях о доходах. Кроме того, он забрал часть полномочий у НАПК.
Таким образом, КС фактически лишил западные страны возможности контролировать украинскую элиту. Ведь пока существовала ответственность за недостоверные данные в декларациях, каждый был "на крючке". Каждого чиновника и депутата можно было привлечь к ответственности за реальные или мнимые преступления.
Зеленский сразу же заявил, что решение КС - это сговор олигархов против него лично. Президент уже пообещал протащить через Раду новые законопроекты, которые будут дублировать отменённые положения, а также распустить всех судей. В этом случае, по мнению юристов, действия главы государства можно будет расценить как превышение полномочий и попытку узурпации власти.
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